´Идея прекрасная, чтобы власть, люди и СМИ общались´. Ермошина о ´Марафоне единства´.

Лидия Ермошина16 ноября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета старейшин Белорусского союза женщин Лидия Ермошина перед гала-концертом ´Время выбрало нас´ во время республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ в Бобруйске рассказала о своих впечатлениях от акции, а также о том, почему так важна свобода выбора, передает корреспондент .