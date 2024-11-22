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´Идея прекрасная, чтобы власть, люди и СМИ общались´. Ермошина о ´Марафоне единства´.

´Идея прекрасная, чтобы власть, люди и СМИ общались´. Ермошина о ´Марафоне единства´.

Лидия Ермошина16 ноября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета старейшин Белорусского союза женщин Лидия Ермошина перед гала-концертом ´Время выбрало нас´ во время республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ в Бобруйске рассказала о своих впечатлениях от акции, а также о том, почему так важна свобода выбора, передает корреспондент .

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