В России стали реже пить газированные напитки

Аналитики экспресс-доставки «Перекрёстка» установили, что за последнее время интерес граждан России к здоровому образу жизни значительно вырос, а потому все чаще в потребительской корзине можно встретить простую воду вместо газированных напитков.
Аналитики экспресс-доставки «Перекрёстка» установили, что за последнее время интерес граждан России к здоровому образу жизни значительно вырос, а потому все чаще в потребительской корзине можно встретить простую воду вместо газированных напитков.
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