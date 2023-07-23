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В России стали реже пить газированные напитки

В России стали реже пить газированные напитки

Аналитики экспресс-доставки «Перекрёстка» установили, что за последнее время интерес граждан России к здоровому образу жизни значительно вырос, а потому все чаще в потребительской корзине можно встретить простую воду вместо газированных напитков.

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