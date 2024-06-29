Трамп: РФ и КНР не будут врагами США, если Штаты возглавит «разумный президент»

Россия, Китай и Северная Корея не будут враждовать с США, если у Штатов будет «разумный президент». Об этом заявил экс-глава Америки Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния, его слова передало РИА «Новости».
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