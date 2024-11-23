Что такое никаб и как он выглядит

Что такое никаб Где носят Где запрещен Что такое никаб Фото: ESB Professional/Shutterstock/FOTODOM В переводе с арабского слово «никаб» означает «покрывало», и головной убор действительно его напоминает, так как прикрывает почти все лицо Никаб — это мусульманский женский головной убор.