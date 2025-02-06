Назван возможный мотив убийства бывшего мэра Самары и его жены

Криминалист Игнатов назвал корысть мотивом убийства экс-мэра Самары и его жены Основным мотивом убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи могла стать корысть, считает криминалист Михаил Игнатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии