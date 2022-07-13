Европа прекратила работы с Россией по проекту «ЭкзоМарс»

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс-2022» (ExoMars-2022).
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