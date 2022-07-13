Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русский
    Ура, что наши успешно наступают!Специальная военн...
  • Алексей Русский
    – Слава Украине! — В составе России! :)Специальная военн...
  • Невидимка Невидимка
    А какое отношение США и другие страны имеют к российской нефти, халявы захотелось господам.США и Китай кулуа...

Европа прекратила работы с Россией по проекту «ЭкзоМарс»

Европа прекратила работы с Россией по проекту «ЭкзоМарс»

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс-2022» (ExoMars-2022).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх