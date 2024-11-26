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В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) интенсивно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для того, чтобы держать Россию в напряжении, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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