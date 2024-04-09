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Маск назвал вопросом времени новый теракт в США из-за проблем на границе

Маск назвал вопросом времени новый теракт в США из-за проблем на границе

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что проблемы на южной границе США могут привести к новому теракту масштаба атаки на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.

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