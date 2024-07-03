Участники массовой драки в Тюмени дали показания. Видео

В Telegram появилось видео, на котором участники массовой драки со стрельбой, случившейся 2 июля у гипермаркета «Окей» в Тюмени, дают свои показания и отрицают, что поводом для конфликта стала межнациональная рознь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии