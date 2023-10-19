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Богдан Гаун, 5 месяцев, синдром короткой кишки, требуются лекарства, внутривенное питание и расходные материалы для его введения на полгода, 796 504 ₽

Богдан Гаун, 5 месяцев, синдром короткой кишки, требуются лекарства, внутривенное питание и расходные материалы для его введения на полгода, 796 504 ₽

Богдан Гаун родился в Тюмени, с первых дней жизни он поселился в больнице вместе с мамой. У малыша врожденный порок развития кишечника, после тяжелой операции образовался синдром короткой кишки, из-за этого организм крохи не усваивает обычную пищу, питание он получает внутривенно.

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