Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста после «голого шоу» на «Грэмми»

СМИ стало известно о разрыве американского рэпера Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори. Как пишет портал TMZ со ссылкой на источник в окружении пары, Уэст и Цензори обратились к адвокатам по разводам.
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