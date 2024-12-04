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Правительство запретит навязывать покупателям автоматическое приобретение допуслуг

Глава Правительства России Михаил Мишустин заявил, что кабмин подготовил поправки в закон, подразумевающие запрет бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг, передает корреспондент The Moscow Post.

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