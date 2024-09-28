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Политика как она есть

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В Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета

В Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о запрете на полеты рейсами компании в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.

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