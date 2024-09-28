В Стамбуле россиянина не пустили на борт самолета

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего уведомила его о запрете на полеты рейсами компании в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии