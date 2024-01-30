Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80%

Число заболеваний сифилисом в США за последние пять лет увеличилось почти на 80% и достигло 203,5 тысяч выявленных случаев, следует из данных Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии