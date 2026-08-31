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Иркутск Сегодня

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Путь к знаниям через бездорожье: родители школьников из Сайгут бьют тревогу

Жители села Сайгуты Иркутского района обеспокоены состоянием дороги, соединяющей их населенный пункт с селом Горохово, где учатся дети с 5 по 11 класс.

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