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Два экрана с соотношением 2:1 — Лэй Цзюнь объяснил, почему новый флагман Xiaomi 18 Fold удобнее остальных

Два экрана с соотношением 2:1 — Лэй Цзюнь объяснил, почему новый флагман Xiaomi 18 Fold удобнее остальных

Xiaomi делает ставку на привычный формат страниц, фильмов и документов Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь показал складной флагман Xiaomi 18 Fold, официальная презентация которого состоится 7 сентября.

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