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В Китае назвали провокацией визит «президента» Тайваня в Соединенные Штаты

В Китае назвали провокацией визит «президента» Тайваня в Соединенные Штаты

Продолжая традиционную для США политику двойных стандартов, Вашингтон на словах соглашается с доктриной «одного Китая», а на деле выстраивает прямые отношения и оказывает военную поддержку сепаратистскому режиму Тайваня.

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