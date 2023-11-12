Дженсон Баттон рассказал о несостоявшемся переходе в Red Bull

Дженсон Баттон рассказал о несостоявшемся переходе в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что после титула с BrawnGP хотел присоединиться к Red Bull, тогда только набиравшей обороты.