Представитель "Русала" арестован по делу о подкупе в Красноярске

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю В Красноярске арестован представитель компании "Русал" по делу о коммерческом подкупе при закупке средств индивидуальной защиты, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.