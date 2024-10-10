Представитель "Русала" арестован по делу о подкупе в Красноярске

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю В Красноярске арестован представитель компании "Русал" по делу о коммерческом подкупе при закупке средств индивидуальной защиты, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.
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