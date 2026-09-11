В Днепропетровске уничтожен ещё один склад украинской сети VARUS Вечером 10 сентября российские военные нанесли удар по складскому комплек.
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