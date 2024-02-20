Нарышкин назвал убитого в Испании летчика Кузьминова моральным трупом

РИАМО - 20 фев. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убитый в Испании летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет, стал моральным трупом еще в момент планирования своего преступления, передает ТАСС.
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