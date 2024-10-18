Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили на позициях реактивные системы залпового огня «Град», САУ «Krab», гаубицу М777 и укрепленные опорные пункты с боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации.

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