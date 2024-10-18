Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили на позициях реактивные системы залпового огня «Град», САУ «Krab», гаубицу М777 и укрепленные опорные пункты с боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии