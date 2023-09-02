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"Быстрее, пока нам не накидали": Лиходеи впопыхах натягивали жёлто-синюю тряпку на флагшток. Но тут раздался залп артиллерии РФ

"Быстрее, пока нам не накидали": Лиходеи впопыхах натягивали жёлто-синюю тряпку на флагшток. Но тут раздался залп артиллерии РФ

Медийная перемога в действии. Всё в лучших традициях американцев – одно сплошное телешоу для олухов.

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Комментарии
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Игорь Овсянко
Пидорасты всегда ждут что бы им в очко накидали, а для этого надо провацировать вальяжной блядской походкой, чем они и занимаются!!!)))
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3 час.
Дима Панфиленко
&quot;главное не быть, а казаться.&quot; Как чётко подмечено!!! На фото, придурки размалёванные, тому подтверждение!!!👍
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2 час.

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