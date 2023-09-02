"Быстрее, пока нам не накидали": Лиходеи впопыхах натягивали жёлто-синюю тряпку на флагшток. Но тут раздался залп артиллерии РФ
Медийная перемога в действии. Всё в лучших традициях американцев – одно сплошное телешоу для олухов.
Комментарии
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Пидорасты всегда ждут что бы им в очко накидали, а для этого надо провацировать вальяжной блядской походкой, чем они и занимаются!!!)))
"главное не быть, а казаться." Как чётко подмечено!!! На фото, придурки размалёванные, тому подтверждение!!!👍
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