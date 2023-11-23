Юрист Соловьёв: целесообразно сосредоточиться на создании новых ГОСТов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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