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Закон и Порядок

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  • Галина Дубровская
    Это все заведомо сделано , что бы такие структуры были заняты мигрантами , водители,связь, информация , а потом одним..."Сидеть спереди я...
  • petrspa Smirnov
    Вот из-за таких Цивилёвых, бедлам из за мигрантов."Сидеть спереди я...
  • Александр Воронов
    Я за регистрацию собак, введение налога на собак и за большие штрафы за то что они закакали наши дворы и улицы. Весно...Регистрация собак...

О товарах в рассрочку можно будет забыть?

О товарах в рассрочку можно будет забыть?

Получить кредит на покупку нужного товара становится всё сложнее. Банки отказывают, ссылаясь на финансовую нагрузку на граждан, а у кого-то назрела необходимость заменить вышедшие из строя холодильник, телевизор, стиральную машинку или компьютер.

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