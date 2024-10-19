О товарах в рассрочку можно будет забыть?

Получить кредит на покупку нужного товара становится всё сложнее. Банки отказывают, ссылаясь на финансовую нагрузку на граждан, а у кого-то назрела необходимость заменить вышедшие из строя холодильник, телевизор, стиральную машинку или компьютер.
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