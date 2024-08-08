Необычный рецепт Сочная ЛАЗАНЬЯ тесто для лазанья Пальчики Оближешь

Ингредиенты: Тесто: Мука — 300 г Вода — 130 — 150 мл Соль по вкусу Начинка: Мясной фарш — 400 г Репчатый лук — 1 шт Томатная паста — 1 ст л Соль, перец, красная паприка, свежая зелень Овощная начинка: Морковь — 250 г Репчатый лук — 1 шт Соль, перец, красная паприка, свежая зелень […].
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