Исследование Авито Авто: жители СЗФО покупают машины с пробегом у дилеров из-за хорошего состояния и юридической чистоты сделки

Специалисты Авито Авто опросили 10 тыс. россиян на тему приобретения машин с пробегом. Так, 65% опрошенных граждан из СЗФО, покупая транспортное средство у дилера, в первую очередь смотрят на состояние автомобиля, а также проверяют соответствие заявленных характеристик и истории эксплуатации.