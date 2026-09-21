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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Питтсбург» – с «Баффало», «Монреаль» против «Оттавы», «Миннесота» встретится с «Чикаго»

НХЛ Выставочные матчи 21 сентября «Питтсбург» – «Баффало» – 02:00 «Коламбус» – «Детройт» – 02:00 «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 02:00 «Вашингтон» – «Филадельфия» – 02:00 «Монреаль» – «Оттава» – 02:00 «Виннипег» – «Колорадо» – 03:00 «Чикаго» – «Миннесота» – 03:00 «Даллас» – «Сент-Луис» – 03:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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