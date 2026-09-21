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Спорт Уик-Энд

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Александр Беленов: «Не знаком с тремя агентами в России. С остальными знаком, среди них нет честных»

Александр Беленов: «Не знаком с тремя агентами в России. С остальными знаком, среди них нет честных»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов – об игре в футбол в 40 лет, нежелании завершать карьеру, интересе от топ-клубов и отсутствии матчей за сборную России.

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