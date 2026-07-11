Рекордный ливень в Свердловской области: 121 мм за сутки

В Свердловской области вечером 10 июля был зафиксирован рекордный объем осадков. Вместе с тем, по данным метеорологов, в ближайший понедельник жителей региона ожидает новое ухудшение погоды, связанное с усилением дождей.
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