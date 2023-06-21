Виртуальная дипломатия: более 90% геймеров открывают для себя культуру других стран через игры

Исследование показало, что современные игры могут выступать в качестве мощного инструмента сближения культур: более 90% геймеров заявили, что именно посредством игр они получили возможность открыть культуры других стран, пишет ФАН со ссылкой на РИА … .
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