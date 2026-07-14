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Кандидат в премьеры Польши призвал заставить ЕС прекратить помощь Украине

Кандидат в премьеры Польши призвал заставить ЕС прекратить помощь Украине

Кандидат в премьер-министры Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслав Чарнек заявил о необходимости заставить ЕС прекратить финансирование поставок оружия для Украины и её восстановления.

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