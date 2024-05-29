Мигранта спасли из пожара в строящемся ЖК под Новосибирском

Строящийся жилой комплекс "Воздушная гавань" в городе Оби загорелся днём 29 мая.Жители города Оби днём в среду, 29 мая, стали свидетелями сильного пожара на верхних этажах строящегося жилого комплекса "Воздушная гавань" на улице Геодезической.
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