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Мигранта спасли из пожара в строящемся ЖК под Новосибирском

Мигранта спасли из пожара в строящемся ЖК под Новосибирском

Строящийся жилой комплекс "Воздушная гавань" в городе Оби загорелся днём 29 мая.Жители города Оби днём в среду, 29 мая, стали свидетелями сильного пожара на верхних этажах строящегося жилого комплекса "Воздушная гавань" на улице Геодезической.

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