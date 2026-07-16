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Zero Hedge

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American Naval Academy Cadets Prepare For War With Stoic Philosophy

American Naval Academy Cadets Prepare For War With Stoic Philosophy

American Naval Academy Cadets Prepare For War With Stoic Philosophy Authored by Ret Admiral Cem Gürdeniz via Mavi Vatan Geopolitics, The United States Naval Academy at Annapolis, which has trained officers for the U.

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