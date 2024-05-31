Bloomberg: Запад готовит санкции против банков, использующих СПФС

Страны “Большой семерки” и Европейского союза рассматривают возможность введения ограничительных мер против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и помогающих РФ обходить санкции.
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