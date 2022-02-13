Доходы граждан России выросли или новые сказки статистов

Нет, ребята, иногда новости России нужно читать сидя, причём обложившись мягкими подушками, чтобы в случае падения не так больно было Кадр из мультфильма "Три богатыря" В общем, радостные вести пришли к нам от наших любимых рассказчиков из Росстата.