turgeo

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Этому козлу спасибо?Хрущева ругают за...
  • Геннадий Бережнов
    Всё познаётся после ухода с власти. И что с этим делать? Он же елбасы. А при его президенстве и намёка не было, что ч...Как Казахстан пыт...
  • Геннадий Бережнов
    Автор трепло!«Зачем Путин испо...

Доходы граждан России выросли или новые сказки статистов

Доходы граждан России выросли или новые сказки статистов

Нет, ребята, иногда новости России нужно читать сидя, причём обложившись мягкими подушками, чтобы в случае падения не так больно было Кадр из мультфильма "Три богатыря" В общем, радостные вести пришли к нам от наших любимых рассказчиков из Росстата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх