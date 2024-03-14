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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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25 очков Майкла Портера помогли «Денверу» справиться с «Майами»

25 очков Майкла Портера помогли «Денверу» справиться с «Майами»

Наиболее результативным игроком в составе «Наггетс» стал Майкл Портер. В его активе 25 очков и 7 подборов при 9 из 16 с игры и 5 из 9 трехочковых.

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