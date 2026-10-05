Каха Каладзе отвергает критику ЕС за отказ от санкций против Москвы

Грузия не будет поддаваться давлению ЕС за отказ вводить санкции против России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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