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Царьград

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Каха Каладзе отвергает критику ЕС за отказ от санкций против Москвы

Каха Каладзе отвергает критику ЕС за отказ от санкций против Москвы

Грузия не будет поддаваться давлению ЕС за отказ вводить санкции против России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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