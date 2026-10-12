Песков: Путин готов дать приказ не наносить удары по Украине в день выборов

Президент РФ Владимир Путин будет готов дать приказ не наносить удары по Украине, если Киев решит провести выборы.
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