Участники ярмарки в Коптеве направляют выручку на поддержку бойцов СВО

Владельцы малого бизнеса, участвующие в проекте «Лето в Москве», получают места в торговых павильонах на фестивальных площадках «Московские сезоны» бесплатно и направляют часть выручки на поддержку участников специальной военной операции.
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