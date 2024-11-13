Китайский десантный флот: для захвата Тайваня и контроля над спорными островами За последние 10 лет численность и качественная составляющая ВМС НОАК существенно возросли.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Китайский десантный флот: для захвата Тайваня и контроля над спорными островами За последние 10 лет численность и качественная составляющая ВМС НОАК существенно возросли.
Свежие комментарии