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Краткая военная сводка на 5 апреля 2025 года. Нанесен удар по месту совещания командного состава ВСУ в Кривом Роге

Краткая военная сводка на 5 апреля 2025 года. Нанесен удар по месту совещания командного состава ВСУ в Кривом Роге

Удары по объектам Украины Вчера во время проведения совещания командного состава ВСУ в Кривом Роге ВС РФ отправили привет в виде “Гераней”.

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