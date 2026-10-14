В Челябинской области и на Дальнем Востоке стартовало российско-индийское учение "Индра-2026". В мероприятии участвуют российские и индийские военные контингенты, а морская фаза учения пройдёт в Японском море 16 и 17 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым