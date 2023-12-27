Блогер Настя Ивлеева опубликовала второе видео с извинениями за «голую» вечеринку

Блогер Ивлеева попросила у «народа» второй шанс и готова к любым последствиям Настя Ивлеева снова попросила прощения у поклонников за скандальную вечеринку, а также попыталась заступиться за артистов, учувствовавших в мероприятии.
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