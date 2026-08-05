🔌 Ялтинец отдал мошенникам более 100 тысяч рублей за несуществующую электростанцию 49-летний мужчина нашел сайт по продаже техники и связался с «продавцом» в чате.
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🔌 Ялтинец отдал мошенникам более 100 тысяч рублей за несуществующую электростанцию 49-летний мужчина нашел сайт по продаже техники и связался с «продавцом» в чате.