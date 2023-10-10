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Норвежские ученые зафиксировали вероятный взрыв около Balticconnector

Норвежские ученые зафиксировали вероятный взрыв около Balticconnector

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зарегистрировали вероятный взрыв в Балтийском море у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

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