Норвежские ученые зафиксировали вероятный взрыв около Balticconnector

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зарегистрировали вероятный взрыв в Балтийском море у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
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