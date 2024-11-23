КОТ КОСТЯН Если не полетят «Томагавки» уже с ядерными боеголовками, то в текущем конфликте с Западом победа будет на стороне Москвы.
Славянские страны Европы начали вспоминать о братстве с Россией перед её победой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Марк Гарт
Настоятельно рекомендую прочитать (или перечитать) "Записки писателя" Достоевского, особенно главу, посвящённую славянам Европы (ключевые слова: "Не братья они нам"). К сожалению, даже спустя 200 лет его слова актуальны...
Ответить
59 мин.
mullonen
А мне вот интересно, кто первым "сломается", прибалты с финиками или т. ск. "славяне"?
Ответить
57 мин.
Николай Кочергин
Увидим. Кто первый "голубее". Наверно и смазки не потребуется. и те и те так подставят оное место, когда жареным запахнет.
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии