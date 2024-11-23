Славянские страны Европы начали вспоминать о братстве с Россией перед её победой

МГ Марк Гарт Настоятельно рекомендую прочитать (или перечитать) "Записки писателя" Достоевского, особенно главу, посвящённую славянам Европы (ключевые слова: "Не братья они нам"). К сожалению, даже спустя 200 лет его слова актуальны...

mullonen А мне вот интересно, кто первым "сломается", прибалты с финиками или т. ск. "славяне"?