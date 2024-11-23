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Славянские страны Европы начали вспоминать о братстве с Россией перед её победой

Славянские страны Европы начали вспоминать о братстве с Россией перед её победой

КОТ  КОСТЯН Если не полетят «Томагавки» уже с ядерными боеголовками, то в текущем конфликте с Западом победа будет на стороне Москвы.

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Комментарии
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МГ
Марк Гарт
Настоятельно рекомендую прочитать (или перечитать) &quot;Записки писателя&quot; Достоевского, особенно главу, посвящённую славянам Европы (ключевые слова: &quot;Не братья они нам&quot;). К сожалению, даже спустя 200 лет его слова актуальны...
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59 мин.
mullonen
А мне вот интересно, кто первым &quot;сломается&quot;, прибалты с финиками или т. ск.  &quot;славяне&quot;?
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57 мин.
Николай Кочергин
Увидим. Кто первый &quot;голубее&quot;. Наверно и смазки не потребуется. и те и те так подставят оное место, когда жареным запахнет.
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46 мин.

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