Сила в правде
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Сила в правде

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Журналист Bild признал, что западная техника оказалась неэффективной против российской армии на СВО

Журналист Bild признал, что западная техника оказалась неэффективной против российской армии на СВО

Германский журналист Джулиан Рёпке, известный своей открытой проукраинской позицией, всеуслышание с полос журнала Bild рассказал, что западное вооружение оказалось неэффективно во время так называемого украинского контрнаступления на юге Запорожской области.

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