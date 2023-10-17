Германский журналист Джулиан Рёпке, известный своей открытой проукраинской позицией, всеуслышание с полос журнала Bild рассказал, что западное вооружение оказалось неэффективно во время так называемого украинского контрнаступления на юге Запорожской области.
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