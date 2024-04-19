Ядерным объектам Ирана ущерб не нанесен

В ведомстве заявили, что ядерным объектам Ирана после удара не нанесен ущерб.Конфликт между Ираном и Израилем продолжается: недавно система противовоздушной обороны Ирана сбила несколько дронов в небе над провинцией Исфахан.
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