Мошенники пытались украсть через личные кабинеты Wildberries более 15 миллионов рублей

Служба безопасности маркетплейса успела помешать злоумышленникам Сотрудники службы безопасности маркетплейса Wildberries зификсировали многочисленные попытки входа в личные кабинеты пользователей, передает РИА Новости.
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