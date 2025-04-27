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Петербургский дневник

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Мошенники пытались украсть через личные кабинеты Wildberries более 15 миллионов рублей

Мошенники пытались украсть через личные кабинеты Wildberries более 15 миллионов рублей

Служба безопасности маркетплейса успела помешать злоумышленникам Сотрудники службы безопасности маркетплейса Wildberries зификсировали многочисленные попытки входа в личные кабинеты пользователей, передает РИА Новости.

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